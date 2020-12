CBF define dois últimos confrontos das quartas de final da Série D

A fase decisiva começa em janeiro de 2021 | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Foram definidos na manhã desta segunda-feira (28), os dois últimos confrontos das quartas de final da Série D, do Campeonato Brasileiro. O Floresta-CE vai enfrentar o América-RN, e o Mirassol (SP) terá pela frente o Aparecidense-GO.



O sorteio, realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foi necessário devido à igualdade de pontuação de América-RN e Aparecidense-GO em todos os critérios de desempate, após as oitavas de final. As datas e locais específicos dos jogos ainda serão anunciados pela CBF.

Segundo o regulamento da competição, os chaveamentos das fases mata-mata são feitos com base na campanha dos clubes durante todo o campeonato.

As quartas terão ainda o Fast-AM contra o Novorizontino-SP, e o Marcílio Dias-SC jogando contra o Altos-PI. Os quatro times que se classificarem às semifinais já estarão garantidos na Série C de 2021.

*Com informações da Agência Brasil

