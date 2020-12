Com pressão, Ricardo de Sá deixa o comando do Vasco da Gama

O preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o Diretor de Futebol André Mazzuco deixaram o clube | Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

O clube de Regatas Vasco da Gama comunicou na manhã desta terça-feira (29) que Ricardo Sá Pinto não é o mais o técnico da equipe profissional. Junto com ele, deixam o Clube o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o Diretor de Futebol André Mazzuco.

Segundo a nota oficial, a decisão de reformular a comissão técnica foi tomada após entendimento entre o Presidente da Diretoria Administrativa, Alexandre Campello, o Vice de Futebol, José Luiz Moreira, e o próximo presidente da Diretoria Administrativa, Jorge Salgado.

"Tomei a decisão de fazer a mudança na comissão técnica a partir também de um entendimento com o Vice de Futebol e com o novo Presidente, já que só estarei no cargo por mais aproximadamente 20 dias. Um novo treinador será anunciado em breve", disse o Presidente Alexandre Campello.

*Com informações do Vasco

Leia mais:

Cristiano Ronaldo é escolhido o melhor jogador do século