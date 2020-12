Thomas Tuchel é demitido do Paris Saint-Germain

Tuchuel deixa o PSG depois de fazer história, levando a equipe a uma final de Liga dos Campeões | Foto: Getty Images

O Paris Saint Germain, atual campeão francês, demitiu o técnico alemão Thomas Tuchel nesta terça-feira (29). O clbe ocupa a terceira colocação na tabela de classificação do Campeonato Francês.



Tuchel, que levou o PSG à final da Liga dos Campeões em agosto, quando a equipe foi derrotada pelo Bayern de Munique, foi demitido no Natal, depois da derrota da equipe por 4 x 0 para o Racing Strasbourg.

"Gostaria de agradecer a Thomas Tuchel e à sua equipe por tudo que trouxeram ao clube. Thomas colocou muita energia e paixão em seu trabalho e, é claro, vamos lembrar dos bons momentos que compartilhamos juntos.", disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi

O jornal L'Equipe noticiou que o argentino Mauricio Pochettino, ex-treinador do Tottenham, será contratado como sucessor de Tuchel. Pochettino, que foi jogador do PSG no início dos anos 2000, está desempregado desde que foi demitido do Tottenham em novembro de 2019, poucos meses depois de levar o clube londrino à final da Liga dos Campeões.

*Com informações da Agência Brasil

