São Paulo busca superar o Grêmio para vaga na final da Copa do Brasil

São Paulo e América-MG ainda não venceram a competição | Foto: Reprodução

Os jogos desta quarta-feira (30) valem uma vaga na final da Copa do Brasil. São Paulo duela contra o Grêmio no estádio Morumbi em busca de superação, pois os paulistas saíram atrás e precisam de dois gols de diferença para avançar de fase.

O América-MG recebe o Palmeiras na Arena Independência, às 20h30. O jogo pode consagrar o técnico "Lisca Doido" e sua equipe, ao levarem o clube pela primeira vez a uma final de Copa do Brasil.

São Paulo x Grêmio

O São Paulo tenta reverter o placar de 1 a 0, construído pelo Grêmio, na Arena do Grêmio, no jogo de ida das semifinais, no último dia 23.

A equipe de Fernando Diniz chega de uma vitória contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Luciano estará disponível para a partida, após ter melhora no tratamento de lesão.

Diniz realizou treinos técnicos no CT da Barra Funda. No primeiro treino, os jogadores que atuaram contra o Fluminense fizeram apenas trabalhos de regeneração muscular, enquanto os outros jogadores trabalharam com bola.

Em caso de empate sem gols, o Grêmio garante a vaga | Foto: Maurício Rummens/Lancepress

Renato Gaúcho começou a preparação no CT Luiz Carvalho. De início, os jogadores fizeram atividades de força física e potência. Logo depois, Renato e sua comissão técnica realizaram treinos com bola em campo reduzido, visando aprimorar a troca de passes e movimentação do time.

América-MG x Palmeiras

O América-MG voltou a treinar no Centro de Treinamento (CT) Lanna Drumond, nesta terça-feira (29), visando o duelo decisivo contra o Palmeiras. Na história da competição, a equipe nunca havia passado das oitavas de final.

Em 2020, Lisca e seus jogadores derrubaram gigantes do futebol brasileiro, vencendo o Corinthians nas oitavas de final e o Internacional nas quartas.

No jogo de ida, o América-MG saiu na frente com um gol de Ademir, depois de uma falha da zaga palestrina. A equipe paulista se lançou ao ataque e conseguiu o empate, deixando a decisão para o jogo desta quarta (30).

O América-MG precisa de uma vitória simples para se garantir na final | Foto: Renato Gizzi

No Palmeiras, o técnico Abel Ferreira viu a força do Coelho (América-MG) e entrará em campo com o time principal. O time fez sua preparação em seu CT Academia do Futebol. Os treinos consistiram em movimentação rápida, tomada de bola, marcação alta e jogadas pelos lados.

Rony e Mayke que foram desfalques no último jogo, estão aptos e voltam para enfrentar o América-MG. O atacante Gabriel Veron foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita e não jogará.

Das quatro equipes finalistas, o Grêmio conta com 5 taças da competição, Palmeiras 3 títulos, São Paulo e América-MG ainda não venceram o torneio.



