Douglas Lima é o novo reforço do Manaus FC para 2021

Douglas foi um dos destaques do Treze FC na temporada 2020 | Foto: Treze FC

Douglas Lima, de 26 anos, é o novo reforço do Manaus FC para a temporada 2021. O meia-atacante foi anunciado pelo clube na manhã desta terça-feira (29). Douglas chega para compor o setor de criação da equipe.



A oportunidade jogar pelo Manaus é única, Douglas falou sobre essa nova etapa na carreira.

"Me sinto feliz para esse novo desafio, estou vindo pra somar, e ajudar a equipe a vencer e conquistar títulos”, declarou.

Douglas é uma das primeiras contratações para a próxima temporada, e deve estar disponível para a estreia do Gavião do Norte diante do Ji-Paraná pela Copa Verde no dia 20 de janeiro.

O meia é uma das novas peças do elenco, que chegam ao Manaus FC em 2021 | Foto: Divulgação/Manaus FC

O presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, ficou satisfeito com a contratação de Douglas. Para ele, o Manaus precisa continuar lutando para se manter competitivo e forte.



"Buscamos sempre aqueles que se destacam e possam somar conosco", comentou.

Comandando as negociações do clube, o Diretor de Futebol Rodrigo Novaes comentou sobre a negociação.

"Já vínhamos o observando durante a série C, se trata de um jogador de qualidade, uma espécie de coringa, que pode atuar tanto aberto de extremo, como meia central, quanto segundo volante. É um jogador que fez boas partidas e atraiu nossos olhares", disse confiante no sucesso de Douglas, pelo Manaus

Com passagens por Flamengo de São Paulo (SP), Madureira (RJ), Volta Redonda (RJ), Treze (PB) e mais recentemente pelo ABC na disputa da Série D, Douglas Lima tem como característica o raciocínio rápido e criatividade no setor ofensivo, além de poder atuar em diferentes posições.

