Conheça Luizinho Vieira, o novo treinador do Manaus FC

Manaus - O Manaus FC anunciou o novo treinador. Luizinho Vieira, que também já foi jogador, possui experiência à frente do comando técnico de equipes profissionais. O anúncio aconteceu nesta terça-feira (29).

Com experiência dentro das 4 linhas, como jogador somou passagens por Criciúma, Brasil de Pelotas, Santa Cruz, Ponte Preta, além de experiências no futebol chinês e japonês, atuando pelo Shandong Luneng e Gamba Osaka. E como treinador, Luizino Vieira comandou equipes como Cricúma, Itumbiara, Luverdense, Atlético Tubarão.

Em seu último trabalho, comandando o Volta Redonda, Luizinho fez uma das melhores campanhas da história do Voltaço no estadual do Rio de Janeiro, somando em 13 jogos, 7 vitórias e 2 empates, além de marcar 19 gols, uma média de 1,4 gols por partida.

A campanha rendeu ao treinador o título da Taça Independência, terceiro lugar geral no Carioca, além da classificação para a Copa do Brasil de 2021.

O novo treinador não escondeu a satisfação de agora comandar o Gavião do Norte.

"É um desafio importante, o Manaus vem trabalhando bem nos últimos anos, temos metas traçadas para 2021, com uma boa ideia de jogo, que faça o torcedor sentir orgulho da equipe que será competitiva e ambiciosa", comentou.

O presidente do Manaus, Luis Mitoso, falou sobre a chegada do novo treinador. "O Luizinho é um cara que conhece bem o mundo do futebol, ele está acostumado a disputar competições grandes contra clubes grandes, e acreditamos que ele seja o nome ideal para o Manaus", declarou.

Luizinho é o segundo reforço do Manaus para 2021, até agora o Esmeraldino possui em seu plantel os atletas Márcio Passos, Thiago Spice, Gabriel Davis, Luís Fernando, Gleibson, Edvan, Gilson, Ramon, Patrick Borges, Paulo Henrique, Igor Martins, Philip, Jack Chan e mais recentemente, o meia Douglas Lima.

*Com informações da assessoria

