Vanderlei Luxemburgo é anunciado como novo técnico do Vasco

O Vasco anunciou Vanderlei Luxemburgo como novo técnico. Em nota oficial, divulgada nesta quinta-feira (31), o clube de São Januário informou que o treinador terá contrato, inicialmente, até fevereiro, mês de término do Brasileirão.



Com o treinador, o Vasco contratou o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix. Desta forma, o clube substitui Ricardo Sá Pinto e sua comissão técnica portuguesa, todos demitidos na terça-feira (29).

Esta será a segunda passagem de Luxa pelo Vasco. Na primeira, entre maio e dezembro de 2019, a missão também foi salvar o time do risco de rebaixamento no Brasileirão. Na oportunidade, ele tirou o time do Z-4 e o classificou para a Sul-Americana. No total, dirigiu a equipe em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas.

Confira a nota divulgada pelo clube;

O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do time profissional. Junto com o experiente treinador, de 68 anos, chegam o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo (chefe da preparação física) e Daniel Félix.

O contrato de Vanderlei com o Vasco será, inicialmente, até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro, de forma a enfocar completamente no cumprimento das metas esportivas da equipe para esta competição.

O retorno as atividades

A programação do Vasco prevê a reapresentação do elenco no sábado, dia 2 de janeiro de 2021. Será quando Luxa deverá comandar o primeiro treino no CT do Almirante. Em 17º lugar, com 28 pontos, um a menos do que o Sport, o primeiro fora do Z-4, o Vasco volta a campo no dia 7 diante do Atlético-GO.

