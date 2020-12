Lewis Hamilton é condecorado cavaleiro da coroa britânica

O piloto soma sete títulos mundiais | Foto: Divulgação

Lewis Hamilton, celebrou nesta quarta-feira (30) mais um "título" especial. Não dentro, mas fora das pistas. O piloto britânico foi condecorado na lista de honras de Ano Novo da Rainha Elizabeth II "Cavaleiro do Império Britânico".



Vale lembrar que Hamilton encerrou a temporada da Fórmula 1 como campeão, somando assim sete campeonatos e, consequentemente, igualando o recorde do alemão Michael Schumacher.

Outros atletas britânicos também foram homenageados e listados pela Rainha Elizabeth II. É o caso de Rob Burrow, estrela do rúgbi e responsável por uma importante campanha de conscientização sobre o câncer.

A tenista Anne Keothavong também foi mencionada, assim como o ex-atacante do Tottenham e do Chelsea, Jimmy Greaves, e o ex-meio-campista do Wolves, Ron Flowers, ambos vencedores da Copa do Mundo com a Inglaterra em 1966.

