Atacante da Ponte Preta sofre acidente de carro em Santa Catarina

O jogador não sofreu ferimentos graves e já está em casa | Foto: Reprodução

O atacante Moisés, da Ponte Preta, sofreu leves escoriações após se envolver em um acidente de carro na noite da última quinta-feira (31) no interior de Santa Catarina. A batida aconteceu na região da Esplanada, próximo a Criciúma, por volta das 23h.



O empresário do jogador, Max da Silva, informou ao GE que o carro em que Moisés estava atingiu um cavalo que cruzou a rodovia repentinamente à noite. O empresário afirmou ainda que Moisés não faz uso de bebidas alcoólicas.

Moisés havia sido liberado para a folga de ano novo após ter participado do duelo com o Juventude, na última quarta (30), pela 32ª rodada da Série B, e viajou para passar a virada com amigos e familiares.

O jogador foi socorrido e já está em casa, onde se recupera do acidente.

Veja a nota divulgada pelo clube:

"A Ponte Preta informa que o atleta Moisés sofreu um acidente automobilístico nesta passagem de ano, em seu estado natal (onde passava a folga de ano novo). O jogador sofreu algumas escoriações, mas felizmente está bem. A Ponte Preta está prestando todo o suporte ao atleta." informou o clube a equipe do GE

*Com informações do Globo Esporte

Leia mais:

Lewis Hamilton é condecorado cavaleiro da coroa britânica

Vanderlei Luxemburgo é anunciado como novo técnico do Vasco