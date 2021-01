Fast Clube anuncia surto de Covid-19 a dois dias de jogo decisivo

O Fast Clube espera o adiamento da partida | Foto: João Normando

Brasil - O Fast Clube confirmou um surto de Covid-19 dentro do elenco. Faltando apenas dois dias para o confronto decisivo, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Série D, contra o Novorizontino-SP. A equipe amazonense deve buscar o adiamento da partida.

Oito jogadores testaram positivo para o coronavírus. Igor Oliveira, auxiliar técnico também foi um dos infectados. Os atletas não tiveram seus nomes divulgados. Os testes foram realizados na terça-feira (29).

Alguns jogadores que testaram negativo estão com sintomas do novo Coronavírus. No penúltimo treino antes do jogo, na tarde desta sexta (1), que foi fechado para imprensa, treinaram apenas atetas que testaram negativo e não tinham sintomas.



O protocolo da CBF prevê que cada clube deve ter no mínimo 13 jogadores saudáveis para que possa haver a partida. Devido ao surto de última hora, a cúpula tricolor vai tentar o adiamento do confronto, porém, como o Novorizontino já está em Manaus, não há uma garantia que a solicitação seja atendida.

Fast e Novorizontino se enfrentam no domingo (3) pela partida de ida das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Quem avançar para as semifinais garante o acesso para a Série C de 2021.

*Com informações do Globo Esporte

