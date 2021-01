PSG contrata técnico argentino Mauricio Pochettino

O último trabalho e o de maior destaque de Pochettino foi no Tottenham, da Inglaterra, onde permaneceu à frente do elenco por cinco anos | Foto: Divulgação

O argentino Mauricio Pochettino é oficialmente o novo técnico do Paris Saint-Germain (França). O contrato assinado pelo ex-capitão do clube francês entre 2001 e 2003 vai até final de junho de 2022, com cláusula de extensão por mais um ano, o anúncio foi feito neste sábado (2).

“Estou extremamente feliz e honrado por ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Agradeço aos dirigentes do clube pela confiança que depositam em mim. (…) Volto hoje ao Clube com muita ambição e humildade, mas também com muita vontade de trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo. Esta equipe tem um potencial fantástico e tudo farei com minha equipe para otimizar os resultados do Paris Saint-Germain em todas as competições. Faremos também o nosso melhor para dar à nossa equipa aquela identidade de jogo combativa e ofensiva que os adeptos parisienses sempre adoraram", disse Pochettino, em comunicado publicado no site do time francês.

Entre os jogadores que ele vai comandar, estão os brasileiros Neymar, Marquinhos e Rafinha. Além deles, também estão no elenco da equipe francesa, o francês Kylian Mbappé, o argentino Di María e o costarriquenho Keylor Navas. O primeiro contato com os atletas vai acontecer amanhã (3) no Centro de Treinamento Camp des Loges. A estreia dele deverá acontecer na próxima quarta-feira (6) contra o Saint-Étienne, pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

Durante o período, ele foi vice-campeão da Liga dos Campeões (2018/2019), ao perder a final para o conterrâneo Liverpool. O técnico argentino foi demitido do Tottenham em novembro de 2019.

*Com informações da Agência Brasil

