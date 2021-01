Morre o ex-jogador Cléber Arado, vítima de Covid-19

Arado nasceu em São José do Rio Preto, no interior paulista, onde começou a carreira no América-SP, em 1992. Teve duas passagens pelo Coritiba, em 1997 e de 1998 a 2000 | Foto: Divulgação

O ex-jogador Cléber Arado, ídolo do Coritiba, morreu aos 47 anos por complicações causadas pela Covid-19, neste sábado (2). Ele estava internado nno Hospital de Reabilitação, em Curitiba, desde o dia 29 de novembro, num total de 34 dias.

No final do mês passado, o jogador sofreu complicações em decorrência da Covid e foi encaminhado para a UTI (unidade de tratamento intensivo).

Ídolo do Coritiba, ele foi um dos responsáveis pelo título paranaense em 1999, quando o time saiu de uma fila de dez anos.

"A nação coxa-branca se despede hoje de um ídolo e referência de um período de dificuldade e também de redenção para o Coxa", publicou o clube, em sua nota oficial. O clube publicou ainda uma série de homenagens em suas redes sociais.

Que bom que deu tempo, Cléber, de você contar para todos os coxas-brancas como foi viver esse momento inesquecível. 🇳🇬🙏😢 Obrigado por tudo. Descanse em paz! pic.twitter.com/Jwgj6Q4u4u — Coritiba (@Coritiba) January 2, 2021

No meio tempo, passou também pelo Mérida, da Espanha. Além do paranaense, ele também foi campeão pelo Ceará, em 2002, e campeão da A-2 do Paulista com o Mogi Mirim, em 2005. O centroavante se aposentou em 2006, quando jogava no Rio Preto.

