Jogador brasileiro sofre parada cardiorrespiratória durante jogo

Após atendimento, os jogadores de ambos os times fizeram uma roda no centro do gramado para rezar pelo brasileiro | Foto: Divulgação

O jogador brasileiro Alex Apolinário, 24 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória quando disputava uma partida pelo Alverca, da 4ª divisão de Portugal, neste domingo (3).

O clube informou que os médicos usaram um desfibrilador para reanimar o atleta, que teve a situação estabilizada e foi encaminhado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Alex Apolinário tem passagem pelo Cruzeiro no Brasil e caiu desacordado no gramado aos 27 minutos do primeiro tempo.

“Desejamos e oramos pela total reabilitação de Alex Apolinário”, escreveu o Alverca.

*Com informações do Petrópoles

Leia Mais:

Fast Clube e Manaus FC entram em 2021 com projetos e confiança

Jiu-Jítsu, a paixão amazonense e fábrica de campeões