Em clássico argentino, Boca Juniors e River Plate empatam em 2 a 2

O Boca Juniors se recuperou de um placar adverso nos últimos minutos e conseguiu o empate em 2 x 2 em casa ontem (2) no grande clássico do futebol argentino com o River Plate, em partida da quarta rodada da Copa Diego Maradona. Com o resultado, Boca e River mantiveram a liderança compartilhada do grupo A1 da competição, de onde um dos finalistas da competição sairá após um mini-torneio de cinco dias.

"Fomos buscar o resultado com amor próprio e conseguimos empatar", disse Carlos Izquierdoz em entrevista à televisão local.

Em uma partida vibrante disputada no estádio do Boca, La Bombonera, a equipe local abriu o placar aos 9 minutos com Ramón Abila, após cruzamento de Emmanuel Mas. O River, que controlou a bola e dominou o jogo, colocou em perigo o gol rival aos 16 minutos, por meio do colombiano Jorge Carrascal, com um chute que acertou uma das traves.

No segundo tempo, o Boca ficou com um homem a menos devido à expulsão aos 12 minutos do colombiano Jorman Campuzano. Pela superioridade numérica, o River reagiu e virou o placar com gols de Federico Girotti e do colombiano Rafael Borré, aos 74 e 77 minutos, respectivamente.

A equipe visitante sofreu a expulsão de Enzo Pérez aos 80 minutos, e o jogo ficou em dez contra dez. O Boca chegou à igualdade no placar aos 86 minutos por meio do colombiano Sebastián Villa, após um passe do veterano Carlos Tevez.

"Dominamos, mas eles encontraram duas ações que foram gols", disse o chileno do Rio Paulo Díaz após o empate.

*Com informações da Agência Brasil

