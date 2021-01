Brasileira Edina Alves apitará o mundial de clubes em fevereiro

Edina integra a grade de árbitros Fifa desde 2016 | Foto: Ailton Cruz/CBF

A arbitragem do próximo Mundial de Clubes da Fifa terá duas representantes brasileiras. Edina Alves Batista será comandante de um dos trios do torneio. Além dela, a assistente Neuza Back também foi selecionada. O anuncio foi feito pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), nesta segunda-feira (4).

Edina Alves já integra o quadro da Fifa desde 2016, esteve na Copa do Mundo Feminina de 2019 e apita jogos do Campeonato Brasileiro masculino.

Neuza Back, por sua vez, é assistente da Fifa desde 2014 e também trabalha em grandes competições, como a Copa do Mundo Feminina de 2019 e a atual edição da Copa Sul-Americana masculina.

Ao longo dos últimos anos, a presença feminina nas competições da Fifa tem aumentado. Em 2017, a suíça Esther Staubli apitou um jogo do Mundial de Clubes Sub-17 masculino. No mesmo torneio, em 2019, a uruguaia Claudia Umpierrez fez parte da equipe de arbitragem.

As brasileiras, assim como o restante da equipe de arbitragem, viajam para o Catar uma semana antes do início do Mundial de Clubes, previsto para 1 de fevereiro de 2021.

*Com informações da Gazeta Esportiva

