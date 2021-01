Manaus FC faz melhoras na sede do clube e foca na temporada 2021

O primeiro desafio do Manaus FC será contra o Ji-Paraná, pela Copa Verde | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

De olho na temporada 2021, a diretoria do Manaus FC investiu na reforma na sede do clube. O objetivo é de melhorar as instalações, receber seus integrantes com maior qualidade e colocar a equipe no padrão de grandes clubes.



Nova pintura na casa e quartos, gramado aparado e limpeza profunda, foram algumas das medidas adotadas para a sede, como explica o presidente do Gavião do Norte, Luis Mitoso.

"Estamos sempre em busca de manter um alto nível dentro e fora de campo. Estamos prestes a começar a temporada e a reforma na casa foi um primeiro passo importante", declarou.

A diretoria aproveitou a parada após a Série C para cuidar do planejamento para 2021 e também da estrutura do clube.

"Aproveitamos esses dias de parada para fazer uma reforma nas dependências do clube, como a área de departamento médico, área externa, a rouparia, entre outras. Checamos também o refeitório, dedetizamos tudo, estamos também tratando com muito cuidado a sanitização da casa, assim como estamos fazendo no centro de treinamento para poder iniciar os treinamentos", finalizou.

O Manaus segue em sua preparação para a temporada de 2021, a diretoria e o clube estão trabalhando forte para proporcionar uma estrutura completa de um clube de elite.

