Paris Saint-Germain confirma caso de Covid-19 no elenco

O Paris Saint-Germain comunicou que um atleta testou positivo para covid-19 após a reapresentação do elenco. De acordo com o PSG, o atleta ficará em isolamento. O jogador ainda não teve o nome divulgado.

"Após os testes realizados neste domingo, um jogador do Paris Saint-Germain foi confirmado positivo para o teste de PCR Sars CoV2. Ele, portanto, respeitará o isolamento e estará sujeito ao protocolo de saúde apropriado", publicou.



Além da reapresentação e dos testes de covid-19, o fim de semana do PSG marcou o início de trabalho do técnico Mauricio Pochettino, que chega para substituir Thomas Tuchel. O primeiro desafio do argentino será na quarta-feira (6), contra o Saint-Etienne.

