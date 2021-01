Gabigol supera Neymar e se torna o artilheiro da década

Gabriel Barbosa se destacou na temporada 2019, sendo o artilheiro do Brasileirão | Foto: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Gabriel Barbosa foi o atleta com mais gols com a camisa do Santos na última década (2011 a 2020). Ele marcou 83 gols com a camisa santista. O jogador, que hoje atua pelo Flamengo, defendeu o Peixe em duas passagens, de 2013 a 2016, quando foi vendido durante a temporada à Inter de Milão (ITA).



Gabigol superou até mesmo Neymar, que, embora atuasse pelo time profissional do Peixe desde 2009, só teve contabilizado nesta lista os tentos anotados entre 2011 e 2013, ano que deixou o Alvinegro, rumo ao Barcelona (ESP). O ídolo do clube foi às redes 80 vezes neste período, sendo o segundo da lista.

Cinco jogadores do atual elenco aparecem no "Top 20" de artilheiros do Santos na década. Marinho, Copete, Sánchez, Soteldo e Jean Mota. Artilheiro do Peixe ano passado com sobras, ao marcar 23 gols, Marinho é o sexto atleta que mais balançou às redes pelo Santos nos ultimos 10 anos.

Marinho balançou as redes 30 vezes, contabilizando os oito tentos anotados em 2019, ano em que chegou ao Alvinegro. O camisa 11 está atrás apenas de Ricardo Oliveira, Cícero e Borges, além de Gabigol e Neymar.

