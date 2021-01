Palmeiras enfrenta River Plate por vaga na final da Libertadores

O duelo entre o time brasileiro e o argentino acontece nesta terça (5) | Foto: Reprodução

O Palmeiras se prepara para enfrentar o River Plate da Argentina, nesta terça-feira (5), no estádio Libertadores da América, às 20h30, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. O verdão quer chegar na final da competição e repetir o feito de 1999, quando sagrou-se campeão.



A equipe paulista retornou a preparação no sábado (2), visando o jogo na Argentina. Os jogadores voltaram ao Centro de Treinamento Academia do Futebol, onde foram recebidos pelo técnico Abel Ferreira e sua comissão.

Uma das principais preocupações de Abel, está na parte defensiva do time. O treinador realizou atividades separadas com os zagueiros e laterais, com práticas de balanço e marcação do sistema defensivo, buscando fortalecer o setor para atrapalhar o estilo de jogo dos argentinos.

No ataque palestrino, os jogadores trabalharam movimentações táticas e transições ofensivas. Abel também ensaiou jogadas com bola rolando e parada.

Os atacantes Gabriel Veron e Gabriel Silva voltaram a treinar com o elenco podem retornar aos gramados. Recuperado de uma infecção no pé esquerdo, o meio-campista Zé Rafael participou de todo o treino.

Abel Ferreira comandando treino na Academia do Futebol | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Com pouco mais de um ano exercendo a função de técnico, o Palmeiras apostou na experiência de Abel e fechou contrato. A confiança no trabalho do treinador trouxe resultados positivos para o clube, que já está garantido na final da Copa do Brasil e briga para ser um finalista da Libertadores.



Campeão da Libertadores por quatro vezes, o River Plate promete não facilitar a vida da equipe do Palmeiras. Os jogadores fizeram trabalhos regenerativos e treinos táticos, no gramado do River Camp, no Centro de Treinamento Ezeiza.

Os argentinos são considerados uma das melhores equipes da América e lutam para chegarem na terceira final consecutiva. Eles venceram em 2018 e conquistaram o conquistado o vice campeonato em 2019.

Gallardo foi duas vezes campeão da competição | Foto: Pilar Olivares/Reuters

Marcelo Gallardo, treinador do River Plate, sabe bem o que é disputar jogos decisivos. O técnico levou os "Los Millonarios" a conquistar dez títulos, sendo duas Libertadores, uma em 2015 e outra em 2018.



A disputa promete ser um desafio de gigantes do futebol Sul-Americano e atrai a atenção dos amantes do futebol, que esperam para conhecer os finalistas de uma das competições mais importantes do mundo.

