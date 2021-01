Marcão, técnico do Fluminense, testa positivo para a Covid-19

Marcão assumiu o cargo de técnico logo após a saída de Odair Hellmann | Foto: Mailson Santana/ FFC

O clube anunciou nesta terça-feira (5) que o técnico Marcão, testou positivo para a Covid-19. O substituto no comando da equipe tricolor na próxima partida, será o auxiliar técnico Ailton Ferraz. O duelo será contra o Flamengo, nesta quarta-feira (6), pelo Campeonato Brasileiro.



Além da partida desta quarta (6), Marcão também não deverá estar disponível para o confronto com o Corinthians no próximo dia 13, já que o protocolo de segurança para competições gerenciadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) exige distanciamento social de, no mínimo, dez dias.

Enquanto isso, na equipe sub-23, Edevaldo Freitas, também é auxiliar técnico, assume a função de treinador temporariamente.

Não será desta vez que Marcão vai poder conquistar a primeira vitória à frente do time nesta atual passagem pelo Tricolor como técnico. Nas três primeiras rodada, após a saída do ex-treinador do clube Odair Hellmann, o time empatou uma vez e sofreu duas derrotas.

Com 40 pontos na tabela de classificação do Brasileirão, os tricolores ocupam a 10ª posição.

*Com informações da Agência Brasil

