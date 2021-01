Flamengo e Fluminense se enfrentam no primeiro clássico do ano

Nos últimos confrontos, o Fluminense venceu apenas uma partida, contra cinco do flamengo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Flamengo e Fluminense começam 2021 disputando um clássico com contornos de decisão. O Fla-Flu acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os cariocas vivem situações diferentes na tabela.

Após empate com o Fortaleza, o Flamengo viu a diferença para o São Paulo, líder do Brasileiro, subir para sete pontos. Vencer o Fluminense é fundamental para não correr o risco de ver a desvantagem aumentar e se complicar na luta pelo título nacional.

O técnico Rogério Ceni tem o retorno de duas peças importantes. Filipe Luís e Gabigol voltam ao time após cumprirem suspensão automática contra o Fortaleza. A dupla, por sinal, fez os gols da vitória rubro-negra no Fla-Flu do primeiro turno.

Já Diego Alves vai desfalcar o Flamengo mais uma vez. O goleiro não enfrentou o Fortaleza e continua tratando uma lesão na coxa direita. Desta forma, Hugo Souza será o titular no confronto.

O Flamengo é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com 49 pontos, mesma pontuação do vice-líder Atlético-MG, mas com um jogo a menos do que o Galo.

Do outro lado está o Fluminense, que precisa voltar a ganhar para não se complicar na luta por uma vaga na Libertadores de 2021. O treinador Marcão, que assumiu o Fluminense após a ida de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, será desfalque no confronto. Ele testou positivo para covid-19 e já está em isolamento. Ailton Ferraz comanda o Tricolor no clássico.

O Fluminense terá o retorno de Luccas Claro, recuperado de lesão, e também de Hudson, que cumpriu suspensão automática na última rodada. O Tricolor amarga uma sequência de três jogos sem vencer, com um empate e duas derrotas.

*Com informações da Gazeta Esportiva

