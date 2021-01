Ludmila, atacante da Seleção Brasileira, testa positivo para Covid-19

A jogadora já foi afastada e segue em isolamento | Foto: Twitter Atlético de Madrid/Reprodução

A atacante Ludmila, do Atlético de Madrid e da seleção brasileira, está com Covid-19, informou o clube espanhol nesta quarta-feira (6). A jogadora de 26 anos não tem sintomas da doença e iniciou isolamento domiciliar recomendado pelas autoridades sanitárias, de acordo com o comunicado do Atlético.



A jogadora brasileira foi diagnosticada no teste de rotina para a partida desta quarta contra o Rayo Vallecano, fora de casa, pela 14ª rodada, a primeira do Atlético em 2021.

Ludmila vive grande fase no clube de Madri. Com dez gols, ela é a artilheira do Atlético no Campeonato Espanhol Feminino, apenas um gol atrás da goleadora da competição, a espanhola Esther Gonzalez, do Levante.

Sem Ludmila, o Atlético empatou em 1 a 1 com o Rayo. A colombiana Leicy Santos marcou para a equipe atleticana no primeiro tempo, e a espanhola Zaira Flores igualou aos 50 da etapa final. O Atlético é o quarto colocado na tabela, com 28 pontos, a três do líder Real Madrid.

