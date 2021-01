City confirma casos de Covid-19 a poucas horas antes de semifinal

São três novos casos na equipe | Foto: Clive Brunskill/ Pool via Reuters

O goleiro reserva do Manchester City Scott Carson, o meio-campista Cole Palmer e um membro da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus, 19 horas antes da semifinal da Copa da Liga contra o Manchester United, disse o clube da Premier League nesta quarta-feira (6).



O trio se junta a uma lista crescente de indivíduos que contraíram a doença no clube, que ficou sem seis jogadores devido a testes positivos na vitória por 3 x 1 sobre o Chelsea no último fim de semana.

O City afirmou em um comunicado que eles passarão por um período de isolamento de acordo com os protocolos da liga e do governo do Reino Unido sobre quarentena.

O jogo do Mancehster City contra o Everton na semana passada também foi adiado por causa de vários casos positivos em seu centro de treinamento. O clube se juntou a Newcastle United, Sheffield United e Fulham entre os que sofreram surtos do vírus.

A Premier League registrou 40 novos casos de covid-19 na terça-feira, o maior número em uma semana nesta temporada, após duas rodadas de testes na semana passada.

