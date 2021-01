Vasco briga para sair do Z4 e Ceará sonha com a chance da Libertadores

Vasco e Ceará vivem situações distintas na tabela do campeonato | Foto: Reprodução

O Vasco enfrenta o Atlético-GO, nesta quinta-feira (7), pela 28 rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 20h, no estádio Castelo do Dragão, em Goiânia. O clube carioca precisa da vitória para se distanciar do Z4. Ceará e Internacional duelam na Arena Castelão, às 18h. Os cearenses estão na zona de classificação da Sul-Americana, mas sonham em beliscar uma vaga na fase classificatória da Libertadores.



Vasco x Atlético-GO

Com 28 pontos e o 17º lugar na tabela, O Vasco da Gama não pode perder diante do Dragão, para não se complicar ainda mais na competição. A dez rodadas do fim da temporada, o time permanece na zona de rebaixamento.

Com a demissão de Sá Pinto do comando da equipe, Vanderlei Luxemburgo foi a solução encontrada para tirar o time dessa situação. O "pofexor", como é chamado, tem a segunda passagem pelo Vasco. Em 2019, Luxemburgo assumiu o time e terminou a competição em 12º colocado, classificando o clube para a Sul-Americana.

"Luxa" e sua comissão técnica realizaram treinos de ganho de força e resistência física. O treinamento é fundamental para que os jogadores não sintam tanto desgaste na segunda etapa. Os atletas também tiveram atividades técnicas e táticas, dentro de campo, visando melhorar a posse de bola e marcação.

O Gigante da Colina precisa da Vitória para se afastar do Z4 | Foto: Jorge Rodrigues

O lateral-direito, Léo Matos cedeu entrevista coletiva e falou sobre a reta final do torneio e o novo comando no time.



"A conversa nos últimos dias, desde a apresentação dele, tem sido nessa batida: temos um campeonato à parte e temos de ser campeões desses 12 jogos. O Luxemburgo dispensa comentários de minha parte, ele é um mito no futebol. Ele é experiente e exigente" contou o atleta.

O técnico Marcelo Cabo começou a preparação do Atlético-GO ainda no sábado (2). O treinador espera um jogo pegado e promoveu treinos técnicos e táticos com os atletas do rubro-negro.

Hoje, a equipe ocupa a 12a colocação e segura uma vaga na Copa Sul-Americana, por isso, é importante não tropeçar em jogos dentro de casa.

"Temos esses dois jogos em casa (Vasco e Bahia) que são de suma importância para nós na competição, então vamos em busca desses seis pontos", disse o meio-campista Wellington Rato, em entrevista.

Ceará x Internacional

O Ceará busca uma vitória dentro de casa contra um dos times do G4, o Internacional. O "Vozão" chega de um empate contra o Santos e precisa da vitória se quiser continuar vivo o sonho de chegar a fase classificatória da Libertadores.

Caso o time passasse da fase classificatória, o elenco entraria para a história como primeiro plantel do Ceará SC a garantir vaga na competição mais importante da América.

O técnico Guto Ferreira e seus auxiliares fizeram trabalhos táticos, técnicos e também de ganho de força física e resistência, no Centro de Treinamento (CT) Cidade Vozão.

O Vozão sonha com uma classificação para a Libertadores | Foto: Thiago Gadelha

O Colorado chega de três vitórias seguidas e está no G4 do Brasileirão. Os gaúchos prometem não facilitar a partida, mesmo jogando fora de casa.



O time encerrou a preparação para o duelo, na quarta-feira (6), e partiu rumo a Fortaleza-CE, onde vai em busca dos três pontos.

Abel Braga, técnico do Inter, realizou treinos táticos no gramado do CT Parque Gigante e preparou seus jogadores junto a sua comissão técnica. O goleiro Danilo Fernandes e o lateral-esquerdo Uendel estão lesionados e não entram para o jogo.

