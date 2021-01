Alex Polinário morre 4 dias após ter parada cardiorespiratória em jogo

O atleta defendia clube português Alverca | Foto: Getty Images

O jogador brasileiro Alex Apolinário, de 24 anos, morreu nesta quinta-feira (7), após não resistir à parada cardiorespiratória que sofreu no último domingo (3), em Portugal.

O jogador sofreu a parada aos 27 minutos da primeira etapa do duelo entre Alverca e UFC Almerim. Ele chegou a ser reanimado com ajuda de um desfribilador, e depois foi encaminhado pelos bombeiros ao hospital local. O atleta defendia clube português Alverca, que publicou uma nota no Instagram comunicando a morte cerebral do atleta de 24 anos.

"Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã.O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas", disse o clube português.

No Brasil, teve passagens por Cruzeiro, último clube que atuou no país, Botafogo-SP e Athletico-PR. Pelas redes sociais, os clubes prestaram homenagens ao jogador.

*Via Agência Brasil

Leia mais:

