Após nove jogos, Marcelo Chamusca é demitido do Fortaleza

O técnico Marcelo Chamusca foi demitido do nesta quinta-feira (7). Ele ficou apenas nove jogos na frente do elenco.

Marcelo deixou o clube com 31 pontos na 15ª posição, com quatro derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. O time não vence há seis jogos.

O clube cearense confirmou que o auxiliar técnico Léo Porto comandará o treino de sexta-feira. O próximo jogo do Fortaleza será contra o Grêmio no sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Castelão.

