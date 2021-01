Zidane fica em isolamento após contato com infectado pela Covid-19

Zidane cumpre isolamento e espera o resultado do exame | Foto: Getty Images

O técnico Zinedine Zidane entrou em quarentena após uma pessoa próxima ter testado positivo para o novo coronavírus. O treinador não participou da atividade do Real Madrid nesta quinta-feira (7), no Centro de Treinamento de Valdebebas, mas foi submetido a mais uma rodada de exame do tipo PCR, assim como os jogadores do elenco.



De acordo com a imprensa espanhola, Zidane testou negativo para um primeiro teste rápido de coronavírus, mas ainda aguarda o resultado da segunda prova, o teste PCR. O técnico francês não apresentou sintomas.

Segundo o protocolo sanitário da liga espanhola, Zidane não pode participar dos próximos compromissos do Real Madrid, seja treino ou jogo, até que obtenha um novo resultado negativo. Isso só deve acontecer nesta sexta-feira. Ele segue portanto em isolamento social.

Se houver um resultado positivo, o técnico do Real Madrid pode ficar fora também da partida da próxima quinta-feira (14), contra o Athletic Bilbao, pela semifinal da Supercopa da Espanha.

