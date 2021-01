Benzema será julgado em caso de chantagem envolvendo vídeo íntimo

A justiça francesa ainda não anunciou a data do julgamento | Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images

O atacante francês do Real Madrid Karim Benzema será julgado por "cumplicidade em tentativa de chantagem" em 2015, por um vídeo de conteúdo sexual do jogador também francês Mathieu Valbuena - anunciou o Ministério Público de Versalhes nesta quinta-feira (7).



Benzema será julgado por ter, segundo o processo, estimulado seu ex-colega na seleção francesa a pagar os chantagistas, que ameaçavam divulgar um vídeo íntimo de Valbuena. Outros quatro homens estão envolvidos no caso por tentativa de chantagem, e um deles, também por abuso de confiança.

"Infelizmente, não estamos surpresos. É uma decisão tão absurda como previsível", reagiu o advogado de Benzema, Sylvain Cormier, que denunciou uma "crueldade" contra seu cliente.

O início do caso

Quando a seleção francesa preparava um amistoso contra a Armênia em outubro de 2015, Benzema contou a Valbuena sobre a existência de um vídeo com imagens íntimas suas. Para o jogador do Real Madrid, tratava-se de uma conversa amigável com o objetivo de avisar seu colega.

Benzema, de 33 anos, não foi convocado pelos "Bleus" desde que o caso foi revelado. O atacante, que soma 261 gols com o Real Madrid desde sua chegada ao clube em 2009, alega que um policial usou métodos ilegais para envolvê-lo no caso.

Valbuena, que atualmente joga no Olympiakos grego, avisou a polícia depois de receber uma ligação de um dos chantagistas, na qual ameaçava publicar o vídeo.

*Com informações da Gazeta Esportiva

