Fast Clube enfrenta Novorizontino por classificação em jogo acirrado

Jogadores reunidos antes de iniciar a preparação | Foto: João Normando

Manaus - Com a missão de vencer por dois gols de diferença, para garantirem vaga na Série C 2021, o Fast Clube encara o Novorizontino-SP, neste domingo (10) pelo jogo de volta das quartas de finais na Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Jorge de Ismael Biasi, às 15h.

O desafio

Após terem perdido o jogo de ida, na Arena da Amazônia, por 1 a 0, o "Tricolor de Aço" não pode mais sofrer gols, para não se complicar na disputa pela vaga. A equipe precisa de uma vitória por dois gols, para obter a classificação. Em caso de um triunfo simples, por 1 gol, a disputa parte para os pênaltis.

Para conquistar o acesso e fazer história, o Fast precisa de um feito inédito na temporada, vencer o "Tigre" dentro de casa. O Novorizontino ainda não perdeu uma partida jogando em seu estádio, na temporada 2020.

Apoio do torcedor

A última vez que o "Rolo Compressor" disputou a Série C, foi em 2007. A expectativa para um retorno é grande. Nas redes sociais do clube, muitos torcedores enviaram mensagens de apoio, acreditando na virada do time.

"Vamos lutar por essa vaga, Tricolor! Eu acredito", comentou um torcedor, confiante no acesso.

"Força e motivação a todos da equipe do Fast. Estamos na torcida para o acesso a Série C, até o fim!" incentivou o torcedor do Tricolor de Aço.

Elenco do Fast em atividades no Centro de Treinamento | Foto: João Normando

Em suas páginas nas redes sociais, o clube continua com a campanha de ingressos virtuais. Os ingressos são simbólicos, uma vez que os torcedores não podem ir ao estádio, mas a quantia arrecadada por eles, tem valor significativo e ajudará a equipe a reduzir o impacto financeiro causado pela pandemia de Covid-19.



A equipe já está em São Paulo, na cidade de Novo Horizonte, onde acontece a partida. O jogo será apitado pelo árbitro Leandro Pedro Vauden, auxiliado por Eduardo Bernardi e Lúcio Beiersdorf. O trio pertence a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Leia mais:

Zidane fica em isolamento após contato com infectado pela Covid-19

Vasco briga para sair do Z4 e Ceará sonha com a chance de Libertadores