Jogador brasileiro morre após parada cardiorrespiratória durante jogo

Alex jogava contra o Almeirim quando caiu desacordado no meio do gramado | Foto: divulgação

O jogador de futebol brasileiro Alex Apolinário faleceu nesta quinta-feira (7) após ter sofrido uma parada cardiorrespiratória durante uma partida no último domingo (3). O Alverca, clube da quarta divisão de Portugal em que o atleta atuava, confirmou sua morte cerebral.

Alex jogava contra o Almeirim quando caiu desacordado no meio do gramado. Ele foi encaminhado ao Hospital de Vila Franca de Xira, onde permaneceu em coma induzido.

O meio-campista tinha apenas 24 anos e foi revelado pelo Botafogo (SP). Clubes portugueses e brasileiros - inclusive Cruzeiro e Athletico Paranaense, por onde ele já havia passado - prestaram homenagens nas redes sociais.

O Alverca anunciou que o presidente e o vice da equipe prestarão uma declaração à comunidade nesta quinta, na sede do time. Jogos que aconteceriam nos próximos dias foram adiados.

O FC Alverca Futebol SAD e o FC Alverca comunicam.



Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. pic.twitter.com/arzUyICRy2