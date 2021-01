Rogério Ceni se reúne com diretoria do Flamengo após derrota

Rogério foi anunciado no mês de novembro de 2020, como novo técnico do Flamengo | Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo perdeu a chance de aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. A derrota no clássico para o Fluminense deixou a equipe a sete pontos do São Paulo. O desempenho muito a baixo do esperado é motivo de críticas por parte da torcida rubro-negra.



Além do revés, a fraca atuação rubro-negra, principalmente no segundo tempo, virou motivo de preocupação. Tanto que o técnico Rogério Ceni foi chamado pela diretoria para uma reunião nesta quinta-feira.

Ceni viveu momento de pressão após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, mas ganhou o apoio da diretoria por ser início de trabalho. O treinador ganhou respaldo com a boa sequência no Campeonato Brasileiro.

A derrota para o Fluminense foi a primeira de Ceni na Série A com o Flamengo. Só que a queda de rendimento passou a ser uma questão dentro do clube carioca.

Rogério Ceni terá pouco tempo para trabalhar, pois o Flamengo volta a campo neste domingo, contra o Ceará, no Maracanã.

*Com informações da Gazeta Esportiva

Leia mais:

Alberto Valentim é sondado para assumir comando do Fortaleza

Santos cobra Conmebol por pênalti não marcado em Marinho