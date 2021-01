Internacional assume vice-liderança do Brasileiro

O Internacional derrotou o Ceará por 2 a 0, nesta quinta-feira (7) no estádio do Castelão, e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos.

Já o Vozão, com o revés na 28ª rodada da competição, ficou na 11ª posição com 36 pontos.

Gols na etapa final

Após um primeiro tempo no qual o Ceará foi mais perigoso, e teve a oportunidade de abrir o placar por várias vezes, o Internacional foi mais eficiente na etapa final para garantir sua quarta vitória consecutiva no Brasileiro.

O primeiro gol do Colorado saiu dos pés de do jovem Caio Vidal. Aos sete minutos Edenilson tocou para o meia, que chutou prensado para marcar pela primeira vez como profissional.

O 2 a 0 veio aos 31 minutos, quando Abel Hernández tocou para Yuri Alberto avançar em velocidade e superar o goleiro Richard com um toque de cobertura.