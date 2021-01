Carlos Prata, ex-técnico do São Raimundo, morre em Manaus aos 62 anos

Carlos Prata foi um dos grandes nomes do futebol amazonense | Foto: Reprodução

Manaus - O futebol amazonense amanheceu de luto. O ex-técnico do Tufão, Carlos Prata, faleceu nesta sexta-feira (8), vítima de parada cardíaca. O treinador de 62 anos, teve seu último trabalho comandando o São Raimundo, no Campeonato Amazonense de 2020.



Como treinador, Prata foi bicampeão amazonense com Tufão e Holanda. O técnico também sagrou-se Bi campeão estadual nas categorias de base. Em 2006, no comando do time principal do Tufão da Colina, levou a equipe ao título do Barezão de forma invicta.

Carlos ainda esteve presente na Série B, do Brasileirão, a frente do clube. Ele treinou o Atlético Rio Negro e Holanda.

Pratinha, como também era conhecido, faleceu em casa, no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Os familiares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para reanimação, mas sem sucesso.

A Federação Amazonense de Futebol (FAF) e o São Raimundo Esporte Clube emitiram nota de pesar; veja

"A Federação Amazonense de Futebol (FAF) lamenta o falecimento de Carlos Raimundo de Jesus Prata. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê serenidade para atravessar esta tempestade.", lamentou a entidade de futebol amazonense.

"É com muito pesar que o São Raimundo EC informa a partida do treinador Carlos Prata. Aos 62 , o "Professor" foi vítima de um infarto. Carlos foi o último treinador Campeão pelo São Raimundo EC, no ano de 2006, e recentemente ajudou o clube na campanha de 2020." disse o clube por quem Carlos tinha profundo carinho.

Leia mais:

Fast Clube enfrenta Novorizontino por classificação em jogo acirrado

Vasco empata com o Atlético-GO e deixa a zona de rebaixamento