Enderson Moreira é anunciado como novo técnico do Fortaleza

O Fortaleza anunciou na noite desta quinta-feira (7) a contratação de Enderson Moreira como seu novo técnico. Segundo nota do clube, “o contrato é válido até o final de 2021”. A contratação acontece um dia depois da demissão de Marcelo Chamusca.



Chamusca estava na terceira passagem à frente do Leão do Pici, não resistiu à derrota por 1 a 0 para o Sport na Ilha do Retiro na noite da última quarta-feira (6).

Ele deixou o clube com 31 pontos na 15ª posição. Nesse Brasileiro, Chamusca comandou o Fortaleza em nove jogos. Foram quatro derrotas, quatro empates e apenas uma vitória. O time não vence há seis jogos. O último triunfo foi no dia 22 de novembro diante do Botafogo por 2 a 1.

O próximo jogo do Leão do Pici será contra o Grêmio no sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Castelão.

*Com informações da Agência Brasil

