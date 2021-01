Um terço dos moradores de Tóquio pedem o cancelamento de olimpíada

Por conta da pandemia de Covid-19, as Olimpíadas 2020 tiveram que ser adiadas | Foto: Issei Kato/Reuters

Uma pesquisa realizada por um emissora pública do Japão, mostrou que um terço dos habitantes, desejam o cancelamento dos jogos olímpicos. A preocupação parte do temor de que um fluxo de chegadas de estrangeiros possa causar novo aumento nos casos do novo Coronavírus.

Na mesma pesquisa, 31% dos entrevistados se declararam a favor de outro adiamento, enquanto apenas 27% disseram que as Olimpíadas devem acontecer conforme o programado.

O governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional (COI) decidiram em março adiar as Olimpíadas por um ano devido à pandemia de coronavírus. O evento esportivo global está programado para começar em menos de 200 dias, no período de 23 de julho a 8 de agosto.

Espera-se que mais de 15.000 atletas de todo o mundo se desloquem a Tóquio para os Jogos, motivando preocupações de que possam levar novas mutações do vírus ao Japão.

*Com informações da Agência Brasil

