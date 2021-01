Diego Rosa, ex-Vasco, é o novo reforço do Manaus FC

O jogador chega para reforçar o Gavião do Norte | Foto: Ailton Cruz/Gazeta de Alagoas

Manaus - O Manaus Futebol Clube anunciou a contratação do meia-atacante Diego Rosa, ex Botafogo da Paraíba (PB), nesta sexta-feira (8). O atleta é o terceiro jogador contratado na temporada. Ele possui passagens por times como Vasco da Gama-RJ e Atlético-GO.



O atleta é uma indicação do treinador Luizinho Vieira e com aprovação da diretoria. Após uma boa temporada na Série C de 2020, Diego agora chega para compor o elenco de 2021 do Gavião. Recentemente, o jogador atuou pelo Botafogo da Paraíba (PB).

O presidente do Esmeraldino, Luis Mitoso, se disse feliz com a contratação.

"Diego é uma boa peça para nosso elenco, ele pode atuar em outras posições fora a de meia, e com certeza chega para somar em nossa equipe", comentou.

Diego está animado com a nova etapa agora vestindo as cores do Manaus.

"Estou feliz e motivado para entrar no clube e vestir essa camisa, espero que ao fim da temporada a gente possa conquistar nossos objetivos e dar alegria ao nosso torcedor", contou o meia, que espera uma grande temporada para a equipe.

Sabendo da chegada de Diego, o treinador Luizinho Vieira também ficou satisfeito com a nova contratação.

“O Diego é um jogador com experiência, já joguei contra ele algumas vezes e é um atleta que se encaixa no estilo de jogo que imaginamos”, afirmou.

Agora, o Manaus possui em seu elenco os atletas Gleibson, Paulo Henrique, Patrick, Luiz Fernando, Spice, Ramon, Edvam, Gabriel Davis, Gilson, Douglas Lima, Vinícius Barba, Márcio Passos, Philip, Jack Chan, Alex,

Diego Rosa e Igor Martins que segue em recuperação da cirurgia no departamento médico.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Enderson Moreira é anunciado como novo técnico do Fortaleza

Carlos Prata, ex-técnico do São Raimundo, morre em Manaus aos 62 anos