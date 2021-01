Benítez permanece no Vasco por mais seis meses

Quando saiu do clube, Benítez se mostrou emocionado e disse que gostaria de voltar a defender o cruzmaltino | Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Vasco e Independiente entraram em acordo e ajustam os últimos detalhes para o camisa 10 Martín Benítez, ficar em São Januário, por empréstimo, por mais seis meses. O anúncio deve acontecer nas próximas horas.

O acordo prevê a renovação do empréstimo por mais seis meses. O Vasco seguirá com a opção de compra de 60% dos direitos do argentino por US$ 4 milhões de dólares. Os valores envolvidos não foram revelados.

De acordo com a emissora argentina TYC Sports, o Independiente vai receber US$ 250 mil (cerca de R$ 1,3 milhão) pelo empréstimo.

Contratado em fevereiro do ano passado, Benítez disputou 26 jogos e marcou dois gols pelo Vasco. O meia caiu nas graças da torcida e fez seu último jogo no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em 13 de dezembro.

*Com informações do Globo Esporte

Leia mais:

Um terço dos moradores de Tóquio pedem o cancelamento de Olimpíada

Enderson Moreira é anunciado como novo técnico do Fortaleza