Seth Curry testa positivo para Covid-19 e causa preocupação na NBA

O armador cumprirá isolamento social | Foto: Reprodução Twitter

O armador Seth Curry testou positivo para a COVID-19. Após a confirmação, todo o elenco do Philadelphia 76ers precisou entrar em quarentena urgentemente. Com o isolamento, os Sixers entraram no protocolo da Associação Nacional de Basquete (NBA).

A notícia chegou durante o jogo contra o Brooklyn Nets. Todos que compõe o time necessitaram se isolar na cidade de Nova York. Shams Charania, do The Athletic’s, foi quem forneceu a informação.

Curry não chegou a entrar em quadra devido a uma dor no tornozelo, porém estava sentado no banco de reservas durante o 1º quarto até receber a informação de que estava com o vírus. Então, precisou ser retirado com urgência do local para se isolar. Vale lembrar que na quarta ele jogou 36 minutos contra os Wizards.

O Brooklyn Nets continuará a sua agenda normalmente e vai viajar a Memphis para enfrentar a equipe dos Grizzlies.

Os problemas que esse caso pode ocasionar já estão tomando proporção. Joel Embiid, que sentou ao lado de Seth durante o começo do jogo, planeja manter sua família em quarentena até ter certeza de que não contraiu o vírus.

*Com informações de Live Basketball BR

Leia mais:

Diego Rosa, ex-Vasco, é o novo reforço do Manaus FC

Um terço dos moradores de Tóquio pedem o cancelamento de Olimpíada