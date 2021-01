Afim de brilhar em 2021, Manaus FC inicia preparativos para Copa Verde

A primeira fase da Copa Verde será em jogos únicos | Foto: Lucas Araújo/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC já conheceu seu primeiro desafio do ano de 2021. Trata-se do duelo contra o Ji-Paraná, pela primeira fase da Copa Verde, competição que reúne equipes do Norte, Centro-Oeste e Sul do país. A competição dá uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, para o vencedor. O time amazonense busca brilhar em 2021, por isso já inicia os preparativos.



A diretoria do Manaus FC trabalha nos bastidores para para montar um elenco que imponha um estilo de jogo aos adversários e possa conquistar títulos. O esmeraldino começa sua jornada em campo no dia 20 de janeiro.

Copa Verde e a temporada 2021

O presidente Luis Mitoso e o Vice-presidente Giovanni Silva contam sobre o início da temporada, expectativa para a Copa Verde e o elenco para 2021.

"A expectativa para a Copa Verde é boa. Focaremos nossos treinos no jogo contra o Ji-Paraná. Vamos trabalhar forte, faremos o possível para brigar por esse título. Hoje, o Manaus FC não pode pensar diferente", disse Giovanni, com exclusividade ao Portal em Tempo.

Giovanni Silva e Luis Mitoso, diretores do Manaus FC | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

"Pensamos em montar uma equipe com 28, no máximo 30 atletas. Isso depende das competições. Temos certas duas competições estaduais, Copa Verde e Série C. Ainda podemos acrescer a Copa do Brasil. No decorrer da necessidade, o professor Luizinho vai nos orientar no que é necessário." contou Mitoso sobre a composição do elenco para a temporada.



Dois atletas já foram anunciados e integram o Gavião do Norte este ano. O meio-campista Douglas Lima, ex-Treze FC é um dos novos reforços da equipe. Ele chega ao Manaus FC após uma boa temporada na Série C 2020 e ter despertado o interesse dos dirigentes.

Elenco do esmeraldino em seu primeiro treino de 2021 | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Vinícius Barba, de 28 anos, também joga na posição de meia e desembarcou em Manaus vindo do Treze da Paraíba. O atleta chega para fortalecer o esmeraldino no projeto para vencer essa Copa Verde.



"Hoje todos sabem da grandeza do Manaus FC na região Norte. Quero chegar e fazer o meu melhor e ajudar o time na busca de títulos", contou o jogador, empolgado com o novo desafio na carreira.

No início de cada ano, o Gavião do Norte melhora a qualidade da sede do clube, para melhor receber seu profissionais. Foram realizadas limpezas profundas, o clube ganhou uma nova pintura e o gramado foi aparado. Essas foram algumas da medidas para a reforma da Casas dos Atletas.

"No início da temporada nós reformamos a casa, para receber melhor nossos profissionais. Aqui temos alimentação, quartos dormitórios e departamento médico com fisioterapeutas", relatou Mitoso.

Palavra do "Professor"

Luizinho Vieira, de 48 anos, é o novo técnico do esmeraldino. Ele chega ao clube depois de deixar o Volta Redonda-RJ. Luizinho fez a melhor campanha de um time de pouco investimento, no Campeonato Carioca, levando sua equipe as semifinais da Taça Guanabara e Taça Rio.

"Nós estamos trabalhando nos bastidores para ter uma equipe competitiva, dentro de pontos importantes de como eu enxergo o futebol. Estamos indo a procura de atletas que se encaixem nas nossas características".

Luizinho já começou os treinamentos, visando a Copa Verde | Foto: Lucas Araújo/Manaus FC

A torcida já conhece dois novos integrantes do elenco, mas espera que até o fim do mês, mais reforços sejam divulgados."



"Temos alguns nomes e temos ideias de como podemos montar nossa plataforma tática. No momento oportuno vamos divulgar esses atletas", relatou Luizinho.

Em 2020, uma reclamação recorrente dos torcedores, foi a parte física do elenco, que parecia não aguentar jogar a segunda etapa com uma boa intensidade. O novo técnico comentou a situação e como planejar trabalhar com os jogadores.

Diretores do Manaus FC acompanham os primeiros treinos do Gavião, para o início da temporada | Foto: Lucas Araújo/Manaus FC

"Desde o primeiro dia vamos trabalhar para ter um equilíbrio na parte física e tática. A parte emocional também será trabalhada, ela conta muito para alcançarmos esse equilíbrio. Pretendemos ter um bom início de ano, com bons números. Vamos cobrar nossos atletas nessa questão, para que a equipe chega com qualidade", disse o treinador em entrevista.



Apoio da torcida



Os torcedores do Gavião do Norte esperam poder voltar ao estádio para acompanhar o time, mas como ainda não é possível, eles torcem, apoiam e acompanham de longe. Isaac Silva, de 19 anos, é torcedor Manaus FC e contou o que espera da equipe e do novo técnico, para a temporada.

"Minha aposta esse ano, é que time consiga o acesso a Série B. Nós temos mais reforços chegando e estou confiante no trabalho do Luizinho Vieira." disse Isaac, empolgado com as novas contratações.

Luizinho realizando atividade tática com o elenco | Foto: Lucas Araújo/Manaus FC

A Copa Verde começa dia 20 de janeiro, para o Gavião, e os torcedores estão atentos para quando a bola começar a rolar, na temporada.



"A Copa Verde é importante, ela vai ter a participação de times da Série A, B e C. Vamos ter um bom nível de futebol, na competição. Vou acompanhar os jogos, espero já conseguir ver como é o trabalho do Luizinho e dos jogadores, para a temporada. Espero que possamos sair com a vitória", contou Issac, confiante para os jogos.

