Lincoln pode deixar o Flamengo para atuar no Japão ao lado de Iniesta

O Flamengo está perto de negociar mais um jogador do seu elenco. O atacante Lincoln deve aceitar a proposta do Vissel Kobe-JAP. O Vissel Kobe é o clube onde atua o espanhol Andrés Iniesta, ex-Barcelona. A proposta do clube oriental agradou ao jogador rubro-negro.

Os japoneses querem Lincoln por empréstimo de uma temporada, com a possibilidade de contratação em definitivo após o período. O Flamengo receberia 4 milhões de euros (R$ 21,4 milhões) pela negociação.

Lincoln tem treinado separado do elenco desde que completou 20 anos. O atacante é perseguido pela torcida desde a chance desperdiçada no Mundial de Clubes. O atleta chegou a ganhar chance com Domènec Torrent, mas um novo erro contra o Atlético-GO acabou com a paciência dos rubro-negros.

Além do Vissel Kobe, o FC Cincinnati-EUA também fez proposta por Lincoln. No entanto, o empréstimo seria apenas até o meio do ano, o que não agradou ao atleta.

