Fast Clube é goleado por 3 a 0 e desperdiça chance de acesso à Série C

O Novorizontino voltou a vencer o Fast Clube-AM, pelas quartas de final da Série D, desta vez por 3 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, São Paulo. Além da vaga na semifinal, o resultado garantiu ao Tigre o inédito acesso à terceira divisão nacional - Série C.

O destino do jogo foi selado no primeiro tempo. Antes do ponteiro concluir a primeira volta no relógio, o meia Pereira e o atacante Guilherme Queiróz tentaram a tabela na entrada da área e a bola sobrou nos pés do atacante Cléo Silva, que mandou para as redes.

Aos 13 minutos, em cobrança de falta ensaiada, Pereira cruzou e Guilherme Queiróz marcou de voleio. O Fast teve dificuldades para construir jogadas e deixou espaços na defesa. Os paulistas aproveitaram. Aos 32, o atacante Danielzinho recebeu de Pereira e mandou no ângulo.

Na etapa final, o Novorizontino diminuiu o ritmo e o Fast até passou a ocupar mais o campo de ataque, mas a troca de passes nas imediações da grande área se mostrou infrutífera.

Os amazonenses seguiram dando espaços ao time paulista, que quase ampliou aos 27 minutos, mas o chute cruzado de Cléo Silva, lançado por Pereira, foi espalmado pelo goleiro Alencar. Com o jogo sob controle, o Tigre só administrou o resultado.

Após o apito final, a festa em amarelo e preto tomou o gramado do Jorge Ismael de Biasi.

