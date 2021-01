Rogério Ceni tem reunião com diretoria para decidir futuro no Flamengo

Com baixa no rendimento, Ceni pode deixar o comando do Flamengo | Foto: Kely Pereira/Agif

Com resultados ruins e duas eliminações na bagagem, a diretoria, com a participação de Rodolfo Landim, membros do Conselho de Futebol e também dirigentes de departamento da pasta estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira (11), na Gávea, e debateram sobre a permanência ou não do treinador Rogério Ceni.



O retrospecto de Ceni pelo Flamengo está longe de transmitir confiança à torcida e aos representantes do clube.

Depois da derrota para o Ceará no domingo (10), por 2 a 0, o elenco folga nesta segunda-feira (11). Mas os bastidores seguirão a todo vapor. Isso porque, está agendada uma nova reunião entre os dirigentes do futebol do Flamengo no fim da tarde de hoje, que pode selar a trajetória de Ceni no clube.

Esteve em pauta o aproveitamento de Ceni, que é de apenas de 44,4% em 12 jogos, o segundo pior de um treinador do Fla nos últimos dez anos, ficando à frente só de Ney Franco, que, em 2014, totalizou 14,3% em sete jogos. O rendimento involutivo da equipe também foi abordado.

Ainda com a permanência de Ceni incerta, o Flamengo volta a campo apenas daqui a uma semana, quando, no dia 18, visita o Goiás, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, cuja posição do Fla é o quarto lugar, sete pontos atrás do São Paulo, o líder da competição.

