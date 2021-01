Sport quer suspensão do VAR em seus jogos e cobra CBF

O clube aguarda uma resposta da CBF | Foto: Ricardo Fernandes/Foto Arena/Estadão Conteúdo

O Sport se pronunciou, na manhã desta segunda-feira(11), sobre a arbitragem da partida do último sábado(9), derrota por 1 a 0 para o Palmeiras. O clube pede a suspensão do uso do Var em seus jogos e a anulação do resultado.

O jogo acabou marcado por uma polêmica no fim da partida, com a marcação de um pênalti a favor da equipe rubro-negra, depois revertido.



O Sport anunciou que “requer a anulação da partida em razão do descumprimento das regras e disposições do IFAB” e ainda a “não utilização de arbitragem de vídeo” em seus jogos.

Fora isso, ainda “ofereceu denúncia ao quadro de árbitros e do VAR, de acordo com o artigo 259 do CBJD”, que fala sobre “deixar de observar as regras da modalidade”.

O lance aconteceu polêmico aconteceu aos 49 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Dyogines Jose Padovani de Andrade viu mão de Rony dentro da área. Depois, chamado pelo árbitro de vídeo, voltou atrás na decisão, após rever seguidamente a jogada no monitor à beira do campo.

Leia a nota do clube na íntegra;

"O Sport Club do Recife vem por meio desta nota, esclarecer os procedimentos tomados em relação aos fatos ocorridos em relação as arbitragens dos jogos do Sport, disputados no Campeonato Brasileiro de 2020/2021, em especial, no último jogo, diante do Palmeiras, no último sábado (09), na Ilha do Retiro.

Abaixo, listamos os pedidos feitos em ofício protocolado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

1. Oferecer denúncia ao quadro de árbitros e do VAR, de acordo com o artigo 259 do CBJD;

2. Requer a anulação da partida em razão do descumprimento das Regras e Disposições do IFAB, conforme fundamentação anexada ao pedido;

3. Requer a não utilização de arbitragem de vídeo (VAR) nos jogos a serem disputados pelo Sport na Série A 2020;

4. Requer perícia técnica de vídeo dos lances em questão, e áudio da comunicação entre árbitros de campo de do VAR, dando ciência ao clube de todo o conteúdo;

Que fique claro que, em momento algum, o Sport solicitou e/ou mencionou a retirada ou veto de qualquer nome da Comissão Nacional de Arbitragem, como também nunca cogitou ou cogitará, qualquer ato de desobediência às regras do futebol, que deve ser jogado em campo, com honra e altivez, características natas aos que fizeram e fazem o Sport Club do Recife.

Recife, 11 de janeiro de 2021"

*Com informações da ESPN

Leia mais:

| Foto: Ricardo Fernandes/Foto Arena/Estadão Conteúdo

Atleta iraniano é condenado à morte após matar homem em briga

Santos impões nova derrota ao líder São Paulo pelo Brasileiro