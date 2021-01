Palmeiras decide vaga na final da Libertadores contra o River Plate

Palmeiras e River decidem a vaga nesta terça (12) | Foto: Reprodução

O Palmeiras decide uma vaga na final da Copa Libertadores, contra o River Plate, nesta terça-feira (12), às 20h30 (horário de Brasília), no estádio Allianz Parque. Os brasileiros venceram o jogo de ida na Argentina, por três a zero. Com esse placar, a classificação está quase decretada.

O time brasileiro decide a vaga em casa, e chega confiante para a disputa, após um triunfo sem chances para os argentinos e uma vitória pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado (9).

Abel Ferreira terá a maior parte do elenco a disposição, com exceção de Felipe Melo e Gabriel Veron, o zagueiro ainda se recupera de lesão e ainda não treina com a equipe. Veron sofreu lesão na coxa esquerda e desfalca a equipe.

O volante Patrick de Paula também está fora do confronto. O jogador levou o terceiro cartão amarelo no jogo de ida e está suspenso da decisão.

O Palmeiras pode chegar a sua quinta final de libertadores | Foto: Getty Images

O Palmeiras só perde a vaga em caso de derrota por quatro ou mais gols de diferença, placar que ainda não foi construído contra os donos da casa, desde que o estádio Allianz Parque foi inaugurado, em 2014.

A equipe treinou no Centro de Treinamento (CT) Academia do Futebol, em São Paulo. Abel comandou o time em atividades técnicas e táticas, junto à comissão técnica. A defesa é uma das apostas para garantir a vaga.

Expectativa

A expectativa da torcida é grande, já que a última decisão da Libertadores foi em 2000, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Boca Juniors. Mesmo com a vantagem para a partida, o técnico Abel Ferreira se mantém cauteloso.

"Conseguimos essa vantagem, mas, como fizemos três, é bem possível o River ir à nossa casa e fazer três. Temos que estar preparados e alertas para disputar mais um grande jogo", disse o treinador do Palmeiras.

Comandado por Marcelo Gallardo, "Los Millonarios" tem a difícil, mas não impossível, missão de virar um placar largo, e vencer por 4 a 0 os brasileiros.

O River precisa vencer por quatro gols de diferença, para garantir a vaga de forma direta | Foto: Juan Mabromata/AFP

Gallardo terá o reforço do lateral-esquerdo, Fabrizio Angilere, que não pôde estar presente no jogo de ida, por conta de problemas musculares. Expulso na primeira partida, Jorge Carrascal não entra em campo.



"Não podemos perder de vista tudo que fizemos. Não somos um desastre, cometemos erros e temos que passar por essa situação", afirmou Marcelo Gallardo em entrevista no CT do River Camp.

A equipe joga contra o Palmeiras poucos dias depois de ser eliminada da Copa Armando Maradona, perdendo por 2 a 0, para o Independiente. A derrota pode afetar o emocional dos jogadores, e ajudar o "Palestra" a carimbar a quinta final de Libertadores.

Em caso de derrota, Gallardo terá sido eliminado de duas competições em três dias e viverá seu pior momento a frente da equipe, desde que chegou em 2014.

