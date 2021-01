Série B: Ponte Preta e Cuiabá ficam no empate em Campinas

O primeiro gol saiu aos 24 do primeiro tempo. O artilheiro Bruno completou de cabeça o cruzamento do Guilherme Pato e abriu o placar para a Ponte | Foto: Divulgação

Na abertura da 34ª rodada da Série B, a Ponte Preta recebeu o Cuiabá no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na tarde desta segunda-feira (11). Faltando cinco jogos para acabar o torneio, os paulistas, na 8ª posição com 47 pontos, dependiam de um aproveitamento de 100% para tentar o acesso. Eram cinco pontos de distância do G-4, com apenas 15 em disputa. Os mato-grossenses, em 3º com 54 pontos, buscavam se manter dentro do grupo que subirá à elite do futebol nacional na próxima temporada. Nesse confronto, ninguém se deu bem. O empate em 2 a 2, com gols de Tiago Orobó e Bruno Rodrigues para a Ponte Preta e Jenison e Marcinho para o Cuiabá, foi ruim para os dois.

O primeiro gol saiu aos 24 do primeiro tempo. O artilheiro Bruno completou de cabeça o cruzamento do Guilherme Pato e abriu o placar para a Ponte. João Carlos tentou salvar, mas acabou caindo com a bola dentro do gol. Só que, antes disso, o domínio era dos visitantes. Inclusive, aos seis, Felipe Marques chutou de longe e quase surpreendeu o goleiro Ygor da Ponte Preta. Aos 34, Elton, depois do bate e rebate, teve a melhor chance do primeiro tempo. Tinha bastante gente na frente e ele bateu da marca do pênalti. Mas um pé salvador evitou o gol. Um pouquinho antes tinha sido a vez da Ponte. O meia Camilo dominou uma bola que havia sido chutada para o gol do Cuiabá e só tinha o próprio goleiro pela frente. O atleta da Macaca não conseguiu concluir bem. O goleiro João Carlos salvou.

A paridade era tão grande dentro de campo que, logo no começo da segunda etapa, ela foi também para o placar do jogo. Antes dos 10 minutos, o atacante Marcinho tentou duas vezes e contou com um desvio na zaga para balançar a rede da Ponte Preta.

A partida seguiu sem maiores emoções até os 35 minutos. Sem jogar bem, a Ponte Preta pulou na frente novamente. Tiago Orobó aproveita o cruzamento na medida e manda de cabeça para o fundo da rede do goleiro João Carlos. E logo na sequência o Cuiabá já empatou. O atacante Jenison mandou um chutaço forte de longe, mas o goleiro Ygor acabou vacilando e o jogo ficou empatado.

A Macaca estacionou na 7ª posição com 48 pontos. O Cuiabá segue em 3º, somando 55. Os dois times voltam a jogar no final da semana. O Dourado recebe o Guarani na Arena Pantanal na quinta-feira (14). A Ponte Preta joga no domingo (17) contra o Náutico em casa.