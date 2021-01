Santos atropela Boca e fará final da Libertadores contra o Palmeiras

Aos que se assustaram com a postura agressiva do River Plate contra o Palmeiras ontem, no Allianz Parque, podem esfriar a cabeça. O Santos não só foi superior, como venceu por 3 a 0 o Boca Juniors na noite de hoje (13), na Vila Belmiro, pelo segundo jogo das semifinais da Libertadores. As informações são do UOL.

Diego Pituca, Soteldo e Lucas Braga fizeram os gols do triunfo. O resultado levou o time do técnico Cuca à decisão contra o Palmeiras, em jogo único, no próximo dia 30, no Maracanã.

Os argentinos até tentaram encontrar espaços, mas sem chances. O time de Cuca estava com a defesa totalmente blindada. João Paulo, quando acionado foi providencial. Luan Peres e Lucas Veríssimo, que teve sangramento na cabeça após se machucar, tiveram uma noite impecável.

Envolvidos no jogo do Santos, o Boca pegou pilha e procurou jogo. Tentou apelar para a provocação, mas nem um jogador deu bola. Fabra tentou passar por Marinho, mas fez dura falta no atacante e ainda deu um pisão, por isso acabou expulso e o Peixe saiu em vantagem.