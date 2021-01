CBF define datas da final da Copa do Brasil; confira

Grêmio e Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil 2020 | Foto: CBF/Divulgação

O Palmeiras assegurou nesta quinta-feira (14), após sorteio na CBF, o direito de fazer o último duelo da final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Allianz Parque, em São Paulo. Os embates estão marcados para os dias 11 e 17 de fevereiro.

A definição dos mandos de campo ocorreu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A partida de ida (primeiro jogo da final) será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

De acordo com a CBF, as datas estão sujeitas a alterações caso o Palmeiras conquiste o título da Copa Libertadores, no dia 30 de janeiro. Os horários das partidas ainda serão definidos.

O Tricolor Gaúcho busca o hexacampeonato. Já o Verdão quer chegar ao tetra.

A equipe palmeirense chegou a final da Copa Libertadores da América, na terça-feira (12) mesmo após perder para o River Plate por 2 a 0. O Verdão chega a uma final da competição depois de 20 anos.

*Com informações da Agência Brasil

