Piloto da Ferrari testa positivo para Covid-19 e é afastado

Charles Leclerc está se isolando em sua casa em Mônaco após testar positivo para Covid-19, dizendo que está “se sentindo bem” e experimentando apenas “sintomas leves.” O piloto da Ferrari revelou nas redes sociais que entrou em contato com alguém que testou positivo e, posteriormente, fez um teste que deu positivo.



Leclerc será parceiro do novo companheiro de equipe Carlos Sainz na temporada 2021, no que será a terceira campanha do monegasco com os Vermelhos.

Ele se torna o quinto piloto de F1 a contrair o vírus. Sergio Perez, Lance Stroll e Lewis Hamilton perderam corridas em 2020 após testarem positivo, enquanto Lando Norris está atualmente isolando em Dubai após seu teste positivo.

“Sou regularmente verificado de acordo com os protocolos da minha equipe. Infelizmente soube que estive em contato com um caso positivo e imediatamente entrei em auto isolamento, notificando todos com quem eu tive contato. Espero que todo fiquem seguros." disse o piloto.

*Com informações de Autoracing

