Handebol: covid-19 causa terceira baixa na Seleção antes do Mundial

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) informou, através de nota oficial, que o ponteiro esquerdo Felipe Borges testou positivo para covid-19, após a realização de testes PCR, na chegada da delegação verde e amarela ao Egito para participar no 27º Campeonato Mundial da modalidade. O atleta está assintomático e cumprindo todos os protocolos estabelecidos pela organização do evento. O médico da confederação, Alexandre Paiva, acompanha diariamente o estado do jogador.

Antes desse caso, o Brasil já tinha perdido o goleiro Leonardo Terçariol e o lateral esquerdo Thiagus Petrus. Além dos jogadores, cinco membros da comissão técnica, entre eles, o técnico Marcus Tatá, também testaram positivo nos últimos dias. A estreia da Seleção Brasileira no Mundial será nesta sexta-feira (15), às 14h, contra a Espanha.

O Mundial, que tem a participação de atletas de 32 países, está seguindo o sistema de bolha sanitária para evitar evitar ao máximo a propagação da covid-19, como está ocorrendo em diversos eventos esportivos ao redor do mundo, como a NBA e o Aberto da Austrália de tênis. A organização definiu determinados hotéis do Egito como sedes exclusivas das equipes participantes. Todos os participantes do torneio, para viajarem ao país africano, devem apresentar um teste negativo do tipo PCR até 72 horas antes do embarque. Na chegada, as delegações passam por medição de temperatura e um novo teste PCR. Dentro da bolha sanitária, todas as pessoas passam por novos testes PCR a cada três dias.