Grêmio e Palmeiras duelam pelo Brasileirão e projetam Copa do Brasil

Grêmio e Palmeiras fazem a final da Copa do Brasil | Foto: Reprodução

Palmeiras e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (15) pela 30arodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio Allianz Parque, às 20h30. O jogo servirá para medir o nível da final da Copa do Brasil, já que ambos estão na decisão, que acontecerá nos dias 11 e 17 de fevereiro.



O time de Abel Ferreira chega confiante, após se classificar para a final da Copa Libertadores, na terça-feira (12). Mesmo tendo perdido por 2 a 0, o Verdão garantiu a classificação por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, na Argentina.

Na sexta colocação, com 47 pontos, o Palmeiras pode entrar no G4, substituindo o Flamengo na quarta posição, caso vença a equipe de Renato Gaúcho.

Os titulares que estiveram em campo contra o River Plate, na terça-feira (12) fizeram apenas trabalhos de regeneração muscular, no primeiro treino. Os demais foram a campo e trabalharam com bola.

Abel Ferreira disputará sua segunda final a frente do Palmeiras | Foto: Marcos Ribolli

A preparação aconteceu no Centro de Treinamento (CT) Academia do Futebol, onde os auxiliares técnicos realizaram treinos táticos e físicos, junto ao treinador principal.



Gabriel Menino está fora do confronto, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma lesão na virilha esquerda e também desfalca a equipe.

Renato tenta conquistar o sexto título da competição, para o Grêmio | Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O "Imortal" finalizou os treinos para o confronto, na manhã desta quinta-feira (14), sob supervisão do auxiliar técnico Alexandre Mendes.



Renato Gaúcho, técnico principal do time, estava no Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o sorteio de mando de campo e definição das datas da final da Copa do Brasil 2020.

Alexandre trabalhou a movimentação tática e acertou a estratégia da equipe, para o confronto. Paulo Miranda e Lucas Silvam não embarcam com a delegação, ambos cumprem suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo.

A equipe treinou em três grupos separados, com times mesclados, entre titulares e reservas. Um dos focos do treino, foi a bola parada, jogada que pode definir uma partida.

O Grêmio ocupa a 5 colocação, e pode entrar no G4, mesmo garantindo apenas um empate contra o Palmeiras. Caso vença, o time soma 52 pontos e ganha duas posições, ficando em 3º lugar e apenas à quatro pontos do líder do campeonato, o São Paulo.

Pedro Geromel, principal defensor da equipe, está em fase final de recuperação, após ter sofrido lesão na coaxa direita e será desfalque.

Leia mais:

CBF define datas da final da Copa do Brasil; confira

Messi e Barcelona são punidos pela FEF e devem pagar multa